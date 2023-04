Wielki sukces legendarnego obrońcy. Poznaliśmy pierwszego beniaminka Premier League

Burnley po roku przerwy wraca do Premier League

36-latek ze swojego zadania wywiązał się wzorowo i już wczoraj, za sprawą wyjazdowego zwycięstwa z Middlesbrough 2:1, jego podopieczni przypieczętowali awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii . Strzelanie już w 12. minucie rozpoczął Ashley Barnes , jednak na początku drugiej połowy z rzutu karnego do wyrównania doprowadził Chuba Akpom .

Ostatecznie o losach spotkania przesądził w 66. minucie przesądził Connor Roberts i "The Clarets" oficjalnie mogli rozpocząć świętowanie. Do zakończenia sezonu zostało co prawda jeszcze sześć kolejek, ale zespół Kompany'ego plasuje się na pierwszym miejscu z przewagą jedenastu punktów nad Sheffield United, mając do rozegrania również zaległe spotkanie.