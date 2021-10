David Brooks o swojej chorobie poinformował na swoim profilu na Instagramie. Zawodnik nie ukrywał, że informacja o tym, że ma chłoniaka Hodgkina (znanego też dawniej pod nazwą ziarnicy złośliwej), zupełnie go zszokowała.

David Brooks: Rokowania są optymistyczne

"To dla mnie bardzo trudna wiadomość do przekazania" - zaczął swój wpis Brooks. "Zdiagnozowano u mnie chłoniaka Hodgkina znajdującego się w drugim stadium i w przyszłym tygodniu rozpocznę leczenie" - dodał.



"Pomimo tego, że okazało się to szokiem dla mnie i mojej rodziny, to rokowania są optymistyczne i jestem pewien, że powrócę do pełni zdrowia i wrócę do gry tak szybko, jak to będzie możliwe" - skwitował Brooks, starając się uspokoić nieco fanów "Wisienek".



A.F.C. Bournemouth odpowiedziało piłkarzowi w komentarzu. "Wszyscy jesteśmy z tobą, 'Brooksy'" - możemy przeczytać.





David Brooks od trzech lat gra dla "Wisienek"

David Brooks zawodnikiem Bournemouth jest od 2018 roku. Wcześniej był związany z Sheffield United (nie licząc krótkiego wypożyczenia do Halifax Town), a wywodzi się z akademii Manchesteru City.



W 2017 roku Brooks zadebiutował w reprezentacji Walii. Na swoim koncie ma już ponad 20 spotkań dla kadry narodowej.



Chłoniak Hodgkina to nowotwór złośliwy układu limfoidalnego (chłonnego), który często dotyka osoby młode, w wieku 20-30 lat. Choć jeszcze do niedawna był on uznawany za chorobę nieuleczalną, to medycyna rozwinęła się na tyle, że dziś przy wykryciu choroby we wczesnej fazie szanse na jej wyleczenie są całkiem całkiem spore.

