Niespotykane! To nagranie kibica podbija internet

Niespotykane zachowanie kibica Rotherham United

I właśnie chwilę później doszło do sytuacji, którą zobaczyły już miliony ludzi na całym świecie. Wes Harding przygotowywał się do dalekiego wyrzutu piłki z autu. Futbolówka była jednak mokra, więc obrońca Rotherham zaczął rozglądać się za czymś, co mogłoby posłużyć do jej wytarcia. Wtedy z pomocą przyszedł mu siedzący nieopodal kibic. Zdjął swoją bluzę, a następnie rzucił w kierunku Hardinga. Piłkarz wytarł piłkę i za moment był gotowy do wznowienia gry, a kibic stał się gwiazdą internetu.