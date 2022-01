Przypomnijmy: niemal równo rok temu, 30 stycznia 2021 roku Krystian Bielik brał udział w meczu Derby County z Bristol City w ramach rozgrywek Championship. 24-letni obecnie piłkarz nabawił się wówczas bardzo poważnej kontuzji - zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie, zresztą po raz drugi w karierze. Z boiska zszedł w 35. minucie - i od tego czasu nie był w stanie grać. Aż do piątkowego wieczoru.

Krystian Bielik wraca do gry. Wystąpił dla młodzieżowego zespołu Derby County

Bielik zakończył już w zasadzie swoją rehabilitację i teraz stara się wrócić do rytmu meczowego. Trzykrotny reprezentant Polski dostał więc szansę, aby pomóc drużynie U-23 "Baranów" w potyczce z londyńskim Arsenalem - jego występ zapowiadał zresztą menedżer seniorskiej ekipy Derby Wayne Rooney.



Piłkarz zameldował się na murawie od pierwszej minuty i został zmieniony po przerwie przez Courtney'a Clarke'a, zapewne po to, aby nie przeforsował się od razu po tak długiej absencji na boisku. Mecz zakończył się remisem 1-1 - po golu zaliczyli Isaac Hutchinson oraz Ben Cottrell.



Championship. Czy Krystian Bielik pomoże Derby County w utrzymaniu?

Minie pewnie jeszcze nieco czasu, nim Bielik powróci do regularnej gry w Championship - tam czeka go nie lada wyzwanie, bowiem jego klub walczy usilnie o utrzymanie po tym, jak został ukarany ujemnymi punktami przez zarząd ligi. Pogoń za resztą klubów jednak trwa - do bezpiecznego miejsca w tabeli, które nie będzie oznaczać spadku, "Baranom" brakuje ośmiu punktów.



Krystian Bielik jest związany z Derby County od 2019 roku. Wcześniej był formalnie piłkarzem Arsenalu, jednak dość często lądował na różnych wypożyczeniach. W Polsce związany był z Legią Warszawa, Lechem Poznań i Górnikiem Konin.



