Kadrowicz Michniewicza znalazł nowy klub. Trafił na roczne wypożyczenie

Oprac.: Łukasz Żurek Championship

Krystian Bielik został wypożyczony z Derby County do Birmingham City. Umowa obowiązuje do końca sezonu 2022/23. Reprezentant Polski otwiera sobie w ten sposób furtkę do udziału w tegorocznych finałach MŚ.

Zdjęcie Krystian Bielik / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL