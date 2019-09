Angus MacDonald usłyszał w ostatnich dniach okropną diagnozę - u defensora Hull City wykryto wczesne stadium raka jelita.

O wszystkim poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej angielski klub.

- Swoją reakcją na tę wiadomość Angus pokazał ogromną siłę charakteru. Cała rodzina "Tygrysów" łączy się razem, by okazać Angusowi swoje uczucia i będzie go wspierać w powrocie do zdrowia. Na ten moment jego stan fizyczny i dobre samopoczucie jest dla nas najważniejsze - czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub Kamila Grosickiego.

MacDonald nie grał w piłkę już od ponad roku - po raz ostatni pojawił się na murawie 28.08.2018 r. w meczu z Derby, zakładając opaskę kapitańską Hull. Z dalszych występów wykluczył go problemy z łydką, które po jakimś czasie zostały zdiagnozowane jako zakrzepica żył.

Teraz 26-latka czeka kolejna przerwa, a swój najważniejszy "mecz" rozgrywać będzie w gabinetach lekarzy.

Klub zapewnił, że będzie informował o postępach w leczeniu MacDonalda.

TB



