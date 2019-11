Cztery gole wbił zespół Hull City ekipie Preston w meczu 18. kolejki Championship, a jedną z bramek strzelił Kamil Grosicki. Dla mającego pewne miejsce w składzie zespołu reprezentanta Polski to szóste trafienie w lidze w tym sezonie.

18. kolejka Anglia - Championship

2019-11-27 20:45 | Stadion: KCOM Stadium | Widzów: 9826 | Arbiter: J. Moss Hull City AFC Preston North End FC 4 0 DO PRZERWY 1-0 J. Bowen 30',77' J. Magennis 48' K. Grosicki 51'

Na przerwę gospodarze schodzili przy jednobramkowym prowadzeniu, po golu w 30. min napastnika Jarroda Bowena. Losy meczu rozstrzygnęły się zaraz na początku drugiej połowy. Najpierw w 49. min drugi z napastników Josh Magennis wykorzystał rzut karny, a trzy minuty później wynik podwyższył Grosicki.



Naszemu skrzydłowemu przy bramce asystował Bowen, który został piłkarzem meczu. W 77. min Anglik po raz drugi wpisał się na listę strzelców.

4 0 Hull City AFC Preston North End FC Long Burke de Wijs Elder Lichaj Batty Bowler Irvine Magennis Bowen 2 Grosicki Rudd Bauer Rafferty Storey Barkhuizen Bodin Gallagher Johnson Ledson Pearson Maguire SKŁADY Hull City AFC Preston North End FC George Long Declan Rudd Reece Burke Patrick Bauer Jordy de Wijs Joe Rafferty Callum Elder Jordan Storey Eric Lichaj Tom Barkhuizen 65′ 65′ Daniel Batty 67′ 67′ Billy Bodin 71′ 71′ Josh Bowler 56′ 56′ Paul Gallagher Jackson Irvine Daniel Johnson 48′ (k.) 48′ (k.) 79′ 79′ Josh Magennis 58′ 58′ Ryan Ledson 30′, 77′ 30′, 77′ Jarrod Bowen Ben Pearson 51′ 51′ 79′ 79′ Kamil Grosicki 81′ 81′ Sean Maguire REZERWOWI Matt Ingram Matthew Hudson Matthew Pennington Paul Huntington Ryan Tafazolli Tom Bayliss 71′ 71′ George Honeyman 58′ 58′ Josh Harrop Kevin Linford Stewart 81′ 81′ Brad Potts 79′ 79′ Tom Eaves 67′ 67′ David Nugent 79′ 79′ Keane Lewis-Potter Jayden Stockley

A wracając do "Grosika", czekał on na gola od końca września, gdy w 9. kolejce trafił do siatki w zremisowanym 2-2 meczu z Cardiff. O Polaku było głośno też miesiąc temu, gdy rozegrał świetny mecz z Derby (2-0), asystując przy obu golach dla Hull.

Trener Grant McCann dał zagrać Grosickiemu przeciwko Preston do 79. minuty. Wtedy w jego miejsce wprowadził Keane'a Lewisa-Pottera. "Tygrysy" mają 26 punktów i zajmują dziewiąte miejsce.

