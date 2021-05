Krystian Bielik cały czas dochodzi do siebie po kontuzji kolana, której doznał w lutym tego roku. Obrońca Derby County jest jednak coraz bliżej powrotu na boisko. Podał nawet dokładną datę, kiedy chciałby wznowić treningi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EURO 2020. Paulo Sousa powiedział, dlaczego stawia na Wojciecha Szczęsnego (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Poważna kontuzja Bielika sprawiła, że piłkarz Derby stracił szansę wyjazdu na Euro 2020. Przez wiele miesięcy musiał wracać do zdrowia, ale jest już coraz bliżej. W rozmowie z "Rampage Magazine" zdradził, kiedy planuje wznowić treningi.



- Byłem bardzo zły i smutny. Cały czas, kiedy o tym, myślę, bardzo mnie to smuci. Na szczęście wszystko jest w porządku i znowu ciężko pracuję. Czuję się silniejszy, z każdym dniem wracam do sił - powiedział Bielik.



Piłkarz też podał bardzo konkretną datę powrotu na boisko. - Plan jest taki, że wracam na początku lipca. Mam nadzieję, że już wtedy uda mi się zacząć pracę z piłką, a później treningi z trenerem fitness na boisku - powiedział Polak w rozmowie z "Rampage Magazine".



KK