Championship. Wspaniała akcja piłkarzy Fulham. Ujęli się za chłopcem

Championship

Na okropny hejt naraził się 13-letni Rhys Porter, który cierpi na porażenie mózgowe. Mimo swej niepełnosprawności próbował grać w piłkę, za co został wyśmiany. Piłkarze Fulham Londyn, któremu chłopiec kibicuje, okazali mu wsparcie podczas meczu ligowego z Bristol City. Podbiegli do niego po bramce, by mu ją zadedykować.

