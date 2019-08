To byłby zaskakujący ruch. Wayne Rooney, były gwiazdor Manchesteru United, a dziś piłkarz D.C. United, może zostać szkoleniowcem Derby County. Nie oznacza to jednak, że zamierza zawiesić buty na kołku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bristol City - Leeds United 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO © 2019 Associated Press

Championship: wyniki, tabela, terminarz i strzelcy



Rooney ma na koncie m.in. zwycięstwo w Lidze Mistrzów i pięć tytułów mistrza Anglii. Wszystkie zdobył jako piłkarz Manchesteru United. Od roku występuje w amerykańskiej MLS.

Reklama

Były kapitan reprezentacji Anglii rozważa jednak powrót do Anglii. Jak przekazuje portal goal.com, piłkarz D.C. United wciąż czuje się na siłach, by grać na wysokim poziomie. Zastanawia się jednak nad powrotem do Championship, czyli na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii. Chciałby zostać grającym trenerem Derby County, klubu, który niedawno kupił z Arsenalu Krystiana Bielika.

W poprzednim sezonie Derby prowadził były kolega Rooneya z reprezentacji Frank Lampard. Po tym, jak zespół pod jego wodzą zakwalifikował się do baraży o awans do Premier League, opuścił jednak klub i przeniósł się do Chelsea.



Rooney niekoniecznie mierzy jednak w posadę pierwszego trenera, którą po odejściu Lamparda objął Holender Phillip Cocu. Napastnik myśli o roli grającego asystenta trenera. Na razie Rooney jest jednak związany kontraktem z D.C. United, które musiałoby wyrazić zgodę na jego powrót do ojczyzny.





Zdjęcie Wayne Rooney / AFP

DG