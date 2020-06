Kamil Grosicki może być zawiedziony, bowiem trener Slaven Bilić nawet nie włączył go do kadry meczowej przeciwko Birmingham City (0-0). Chorwacki szkoleniowiec skomentował swoją decyzję.

Grosicki zimą zmienił Hull City, którego był kluczową postacią, na West Bromich Albion. Jego celem jest awans z klubem do Premier League.

Na razie jednak polski skrzydłowy nie potrafi wywalczyć sobie w klubie miejsca w podstawowym składzie. W poprzednich siedmiu meczach pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych, lecz w pierwszym spotkaniu po wznowieniu rozgrywek zabrakło go nawet w kadrze meczowej.



- Rozmawiałem z każdym piłkarzem, który nie załapał się do składu. To były ciężkie decyzje - skomentował po spotkaniu trener WBA, Slaven Bilić.



- Chcieliśmy mieć na ławce rezerwowych dwóch napastników. Po prostu zabrakło miejsca dla Conora Townsenda i Kamila Grosickiego - tłumaczył Chorwat.



Ostatecznie WBA zremisowało z Birmingham City 0-0. Mimo tego drużyna Grosickiego wciąż jest liderem zaplecza Premier League, choć dziś może utracić prowadzenie na rzecz Leeds United.



Zdjęcie Kamil Grosicki / Getty Images

