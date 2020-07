Piłkarze Wigan Athletic pokonali u siebie Hull City aż 8-0 w 44. kolejce na zapleczu angielskiej ekstraklasy. To najwyższe ligowe zwycięstwo w historii klubu i wyrównanie rekordu rozgrywek Championship. Z kolei zespół Hull City stracił osiem goli w lidze po raz pierwszy od ponad stu lat.

We wtorkowym meczu w Wigan gospodarze już do przerwy prowadzili 7-0, co jest wyjątkowym wyczynem.

Ostatecznie zakończyło się ich zwycięstwem 8-0, a najwięcej goli - trzy - strzelił Kieran Dowell.

To najwyższe ligowe zwycięstwo w historii Wigan Athletic - dotychczas była nim wygrana 7-0 z Oxford United w 2017 roku.

To również wyrównanie najwyższego wyniku w Championship - w 2014 roku piłkarze Bournemouth pokonali 8-0 Birmingham City.

Natomiast Hull City, były klub Kamila Grosickiego, stracił osiem goli w lidze po raz pierwszy od... 1911 roku. Wówczas uległ 0-8 Wolverhampton Wanderers.

W tabeli Wigan, któremu grozi odjęcie karnie 12 punktów, zajmuje obecnie 13. miejsce z dorobkiem 57 pkt, natomiast Hull jest 22. (trzeci od końca), czyli w strefie spadkowej - 45 pkt.

Prowadzą zespoły reprezentantów Polski. Lider Leeds United (84 pkt) Mateusza Klicha podejmie w czwartek Barnsley.

Wicelider West Bromwich Albion (82), w którym występuje obecnie Grosicki, zremisował we wtorek u siebie z Fulham 0-0, a skrzydłowy reprezentacji Polski został zmieniony w przerwie.

