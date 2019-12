W 24. kolejce Championship Leeds United zremisowało z Preston North End 1-1. Cały mecz rozegrał Mateusz Klich, który zawinił przy straconej bramce.

Leeds źle rozpoczęło spotkanie. Preston atakowało i w 22. minucie zdobyło bramkę. Klich stracił piłkę na połowie rywali i po szybkiej akcji Alan Browne trafił do siatki.

Stracona bramka podrażniła podopiecznych Marcelo Bielsy. Rzucili się do ataku, ale nie potrafili precyzyjnie uderzyć na bramkę i do przerwy przegrywali.

W drugiej połowie Leeds kontynuowało ostrzał bramki rywali, ale nadal było nieskuteczne. W 65. minucie, Egzijan Alioski nie trafił do pustej bramki. W kolejnej akcji Edward Nketiah uderzał głową. Ten strzał był celny, ale bramkarz zdążył z interwencją.

Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry drugą szansę miał Alioski. Uderzał z daleka, ale tym razem trafił w słupek.

W końcówce Leeds zamknęło rywali na ich połowie. Ostatnie minuty to prawdziwe oblężenie bramki Preston, które w końcu straciło bramkę. Po strzale z daleka, do siatki trafił Stuart Dallas. Jego drużyna chciała zdobyć trzy punkty i w doliczonym czasie nadal groźnie atakowała, ale nie zdołała po raz kolejny trafić do siatki.

Ekipa Marcelo Bielsy pozostała na drugim miejscu, a Preston znajduje się na szóstej pozycji. Liderem Championship jest West Bromwich Albion, które zremisowało z Barnsley 1-1.

MP



Leeds United - Preston North End 1-1

Bramki: 0-1 Browne (22.), 1-1 Dallas (89.)

24. kolejka Anglia - Championship

2019-12-26 18:15 | Stadion: Elland Road | Widzów: 35638 | Arbiter: D. Bond Leeds United Preston North End FC 1 1 DO PRZERWY 0-1 S. Dallas 89' A. Browne 22'

1 1 Leeds United Preston North End FC Rudd Clarke Davies Hughes Huntington Barkhuizen Browne Pearson Potts Nugent Maguire Casilla Ayling Cooper White Dallas Harrison Klich Phillips Bamford Alioski Costa SKŁADY Leeds United Preston North End FC Francisco Casilla Cortés Declan Rudd Luke Ayling 80′ 80′ Tom Clarke Liam Cooper Ben Davies Ben White Andrew Hughes 89′ 89′ 80′ 80′ Stuart Dallas 72′ 72′ Paul Huntington Jack Harrison 90′ 90′ Tom Barkhuizen 80′ 80′ Mateusz Klich 22′ 22′ Alan Browne 73′ 73′ Kalvin Phillips 68′ 68′ Ben Pearson 64′ 64′ Patrick Bamford Brad Potts Ezdzhan Alioski 69′ 69′ David Nugent . Helder Costa 90′ 90′ Sean Maguire REZERWOWI Illan Meslier Connor Ripley Gaetano Berardi Jordan Storey Barry Douglas Billy Bodin Robbie Gotts Paul Gallagher Pascal Struijk 90′ 90′ Josh Harrop Jordan Stevens 69′ 69′ 75′ 75′ Ryan Ledson 64′ 64′ Edward Nketiah 90′ 90′ Jayden Stockley

STATYSTYKI Leeds United Preston North End FC 1 1 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 16 10 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 12 4 Faule 11 22 Spalone 2 1

