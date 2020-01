Fatalne wieści dochodzą nas z Anglii. Podczas meczu młodzieżowej drużyny Derby County kontuzji nabawił się Krystian Bielik, który w 18. minucie opuścił boisko na noszach.

Drużyna Derby U-23 mierzyła się z rówieśnikami z Tottenhamu. W wyjściowym składzie "Baranów" znalazł się Krystian Bielik, który nie mógł zagrać w ostatnich spotkaniach pierwszej drużyny, ze względu na zawieszenie za czerwoną kartkę.

Ten mecz miał więc pozwolić mu wrócić do rytmu meczowego. Niestety, już po upływie kilkunastu minut Polak upadł na murawę i nie był w stanie samodzielnie opuścić placu gry - został zniesiony na noszach.

Są to dokładnie takie same sceny, jakie w niedziele kibice Romy i Juventusu oglądali podczas niedzielnego starcia ich ekip. Wtedy w starciu z rywalem ucierpiał Nicolo Zaniolo, który uszkodził więzadło w prawym kolanie. Nie można wykluczyć, że to samo spotkało teraz Bielika.



Pozostaje mieć nadzieję, że nie jest to aż tak poważny uraz i cierpliwie czekać na oficjalny komunikat ze strony klubu. Ewentualne zerwanie więzadeł może wykluczyć występ 22-latka na Euro 2020. Bielik zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski 6 września ubiegłego roku w meczu ze Słowenią i był brany pod uwagę w kontekście powołań na tegoroczny czempionat Starego Kontynentu.



