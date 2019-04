Aż czterech Polaków zagrało w piątek w meczach w 43. kolejce angielskiej Championship, a cały mecz na ławce spędził Paweł Olkowski. Wszyscy przegrali swoje spotkania, a drużyna Olkowskiego (Bolton Wanderers) straciła szanse na utrzymanie w lidze.

Zdjęcie Mateusz Klich /Getty Images

Bardzo ważny mecz przeciwko Wigan Athletic rozgrywało Leeds United z Mateuszem Klichem w składzie. Drużyna Marcelo Bielsy jeszcze do niedawna prowadziła w tabeli, ale przed kolejką spadła na trzecie miejsce, które gwarantuje jedynie miejsce w barażach o awans do Premier League.

Mecz dla Leeds rozpoczął się idealnie, bowiem już w 14. minucie czerwoną kartką ukarany został gracz gości Cedric Kipre i Leeds miało rzut karny. Choć jedenastka nie została wykorzystana, to minutę później do bramki Wigan trafił Patrick Bamford. Zanosiło się na łatwe zwycięstwo gospodarzy, ale Wigan nie załamało się i w osłabieniu strzeliło dwa gole, a autorem obu był Gavin Massey.

Klich obejrzał żółtą kartkę i został zmieniony w 70. minucie meczu.

Bardzo emocjonujący przebieg miało spotkanie West Bromich Albion z Hull City. Cały mecz dla gości rozegrał Kamil Grosicki, ale jego drużyna przegrała z rywalem 2-3. Obie bramki dla Hull zdobył Todd Kane - pierwszą strzałem z dystansu, a drugą - kuriozalną - gdy zbyt głęboko dośrodkował i piłka wpadła do bramki.

Na nietypowej dla siebie pozycji w meczu Queens Park Rangers z Blackburn Rovers zagrał Paweł Wszołek. Polak wystąpił na prawej obronie i został zmieniony w 74. minucie. Jego QPR przegrało 1-2.

Tęgie lanie od Preston North End dostało Ipswich Town z Bartoszem Białkowskim w bramce. Polski bramkarz został pokonany czterokrotnie, a jego drużyna nie zdobyła żadnej bramki. Ipswich jest już pewne spadku do League One. Drużyna Białkowskiego zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej strefy traci aż 15 punktów.

Paweł Olkowski (Bolton Wanderers) cały mecz spędził na ławce rezerwowych, a jego drużyna przegrała 0-2 z Aston Villa, tym samym pozbawiając się matematycznych szans na utrzymanie w lidze.



Mateusz Klich (Leeds United) - 70 minut i żółta kartka przeciwko z Wigan Athletic (1-2).

Kamil Grosicki (Hull City) - Cały mecz przeciwko West Bromich Albion (2-3).



Paweł Wszołek (Queens Park Rangers) - 74 minuty przeciwko Blackburn Rovers (1-2).



Bartosz Białkowski (Ipswich Town) - Cały mecz przeciwko Preston North End (0-4).

Paweł Olkowski (Bolton Wanderers) - Na ławce przeciwko Aston Villa (0-2).

