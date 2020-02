W meczu 32. kolejki Championship Leeds United zremisowało na wyjeździe z Brentford 1-1. Mateusz Klich nie zdołał poprowadzić swojej ekipy do zwycięstwa, lecz był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku i zanotował kapitalne statystyki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aston Villa - Leeds. Co za remontada! Od 0-2 do 3-2 w 95. minucie! (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Podopieczni Marcela Bielsy mogli być niezadowoleni z utraty punktów w starciu z bezpośrednim rywalem w walce o awans do Premier League. Ekipa Leeds wciąż zajmuje drugie miejsce w tabeli, lecz już w środę może stracić fotel wicelidera na rzecz drużyny Fulham.

Reklama

Klich robił co mógł, by zapewnić "Pawiom" komplet punktów, co potwierdzają liczby. Występ Polaka podsumowało na Twitterze konto LUFCDATA, które publikuje dokładne dane statystyczne dotyczące spotkań Leeds United.

Polak był najlepszy pod względem liczby podań w ostatniej tercji boiska (27 podań w tym 16 celnych), a także wygrał najwięcej pojedynków (pięć) i starć powietrznych (osiem).

Klich zaliczył ogólnie 64 kontakty z piłką, 11 razy odzyskał futbolówkę i dwukrotnie zatrzymywał rywali skutecznym wślizgiem.

Dobra forma polskiego pomocnika cieszy zapewne nie tylko Jerzego Brzęczka, ale i Bielsę. Argentyński szkoleniowiec nie chce powtórki sytuacji sprzed roku, gdy Leeds straciło szanse na awans do Premier League na ostatniej prostej.

Do rozegrania pozostało wciąż 14 kolejek, a "Pawie" mają sporą szansę, by zapewnić sobie miejsce w angielskiej ekstraklasie bez konieczności gry w fazie play-off.

TB

Championship - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy