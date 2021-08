Jeśli Kamil Grosicki trafi do Derby County, będzie trzecim Polakiem w zespole. W kadrze pierwszej drużyny figurują już Krystiana Bielik oraz Kamil Jóźwiak. Ten pierwszy nie jest obecnie gotowy do gry - przechodzi okres rekonwalescencji po zerwaniu więzadła krzyżowego.

Kamil Grosicki w Derby? Maksymalnie roczny kontrakt

O zainteresowaniu "Baranów" Grosickim informuje Football Insider. Serwis zaznacza jednocześnie, że klub może zaoferować polskiemu skrzydłowemu jedynie roczny kontrakt. Na więcej nie pozwalają sankcje nałożone na Derby za złamanie zasad Finansowego Fair Play.



Z końcem czerwca wygasła 18-miesięczna umowa "Grosika" z West Bromwich Albion. O tym, że nie zostanie prolongowana, powiadomiono już w maju. Wkrótce potem piłkarz obchodził 33. urodziny.



W sezonie 2020/21 zagrał w Premier League ledwie 149 minut (trzy występy). Cały jego dorobek to jedna asysta. Nie widzieli go w swojej koncepcji zespołu ani Slaven Bilić, ani jego następca Sam Allardyce.



Wiosną Grosicki otrzymał również bolesny cios od selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy. Nie znalazł się wśród powołanych na finały Euro 2020. Pozycja na liście rezerwowych była jedynie przejawem kurtuazji szefa kadry.



W ubiegłym tygodniu spekulowano, że Polak może wrócić do Turcji, gdzie w latach 2011-14 grał już jako zawodnik Sivassporu. Tym razem zainteresowane jego usługami miało być Goeztepe. Sprawa szybko straciła jednak na aktualności.



Reklama

UKi



Championship - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz