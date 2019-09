Pomocnik Leeds United Jordan Stevens do 10 listopada nie wystąpi w żadnym spotkaniu, a także nie weźmie udziału w treningach swojej drużyny. Został zawieszony przez Angielską Federację Piłkarską za obstawianie meczów w zakładach bukmacherskich.

- Jordan Stevens został zawieszony na okres sześciu tygodni ze skutkiem natychmiastowym. Kara dotyczy wszelkich aktywności związanych z futbolem. Piłkarz Leeds przyznał się do złamania przepisów bukmacherskich, po tym, jak rzekomo postawił 59 zakładów dotyczących spotkań piłki nożnej w okresie od 6 sierpnia 2018 do 25 maja 2019 roku. Pomocnik został także ukarany grzywną w wysokości 1 200 funtów - informuje Angielska Federacja Piłkarska.



19-latek trafił do Leeds w lutym 2018 roku i jak dotąd wystąpił w jednym oficjalnym meczu. Klub Stevensa oraz Mateusza Klicha odniósł się do kary w specjalnym komunikacie.

- Uznajemy sankcję nałożoną przez FA na Jordana Stevensa. Będziemy wspierać go w tym procesie. To młody zawodnik, który potrzebuje nauki w zakresie profesjonalnego prowadzenia swojej kariery i zagrożeń, jakie czyhają na młodego piłkarza. Jako klub uważamy, że rozciągnięcie zawieszenia na treningi i interakcję ze sztabem szkoleniowym to zbyt sroga kara - czytamy na stronie internetowej Leeds.





Dyrektor generalny Leeds Angus Kinnear zaznaczył, że klub jest bardzo rozczarowany decyzją Angielskiej Federacji.

