W ostatnich dniach okienka transferowego Kamil Grosicki zamienił ekipę Hull City na West Bromwich Albion. Znany z angielskich boisk Darren Bent stwierdził, że to świetny ruch ze strony "The Baggies", sugerując przy tym, że wcześniej Polaka mogły blokować zakulisowe sprawy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. Hull City - Brentford 1-5 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Były angielski napastnik wysoko ceni zdolności polskiego skrzydłowego, co przyznał w rozmowie z Football Insider.

Reklama

- Jest zawodnikiem, który ma mnóstwo umiejętności, szybko biega i potrafi strzelać gole. Zaskoczyło mnie, że tak długo pozostawał w Hull City - stwierdził Bent.

36-latek przypuszcza, że to przez pozaboiskowe aspekty Grosicki nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł, przez co nie wywalczył sobie wcześniej przenosin do silniejszej drużyny.

- Coś musiało się dziać poza kulisami, ale to świetny transfer dla West Bromwich - deklaruje Anglik. - Dobrzy piłkarze będą spisywać się lepiej, gdy otoczy się ich lepszymi partnerami. Myślę, że Grosicki będzie się świetnie spisywał w barwach WBA - dodał.

Bent zakończył karierę w lipcu ubiegłego roku. Grał tylko w ojczystych klubach. W 277 występach w Premier League zdobył 106 goli, do tego dołożył 46 trafień na jej zapleczu. Grał m.in. w Aston Villi, Tottenhamie i Derby County.

Zdobył również cztery bramki w reprezentacji Anglii, w której zaliczył łącznie 12 występów. Nigdy nie pojechał jednak z kadrą na wielki turniej.

Grosicki wciąż czeka na debiut w barwach nowej drużyny. Może do niego dojść już w niedzielę, gdy WBA zmierzy się na wyjeździe Millwall. Mecz rozpocznie się o godzinie 14.30.

TB

Championship - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy