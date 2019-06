Bartosz Białkowski znalazł nowy klub. Bramkarz, który przed rokiem pojechał z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata, ma podpisać kontrakt z FC Millwall z angielskiej Championship.

Kontrakt Białkowskiego z obecnym klubem, Ipswich Town, jest ważny jeszcze przez dwa lata. Po spadku jego drużyny na trzeci poziom angielskich rozgrywek wokół Polaka rozpoczęły się jednak spekulacje transferowe. Bramkarz, który w lipcu skończy 32 lata, jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników spadkowicza z Championship, a klub czekają oszczędności.

Według brytyjskich mediów, Białkowski trafi do FC Millwall. "East Anglian Daily Times" donosi, że w czwartek wieczorem Polak przejdzie badania w nowym klubie. O Białkowskiego starały się cztery zespoły, ale wybrał Millwall. Nowy klub Polaka, który poprzedni sezon zakończył na 21. miejscu w Championship - ostatnim gwarantującym utrzymanie - przeleje Ipswich 1,5 miliona funtów.



- "Bart" to profesjonalista z Ipswich w sercu. Wiem, że chce ciężko pracować i grać w piłkę. To normalne, że wzbudza zainteresowanie, w ostatnim sezonie był jednym z naszych najlepszych zawodników. Jeśli dostaniemy za niego ofertę, która nas zadowoli, być może odejdzie - tak w środę sytuację Polaka charakteryzował Lee O'Neill, odpowiedzialny za politykę transferową Ipswich.



Białkowski trafił do Ipswich przed pięciu laty. Na Wyspach Brytyjskich gra od 2006 r. W tym czasie rozegrał 185 meczów na zapleczu Premier League. Ma za sobą również debiut w reprezentacji Polski - szansę dał mu Adam Nawałka. Białkowski pojechał z kadrą na mistrzostwa świata w Rosji, gdzie był trzecim bramkarzem drużyny.



