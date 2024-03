Alarm w Anglii. Mecz ekipy Jana Bednarka natychmiast odwołany [WIDEO]

Nie jest jasne, co było przyczyną pożaru. Na miejsce przybyło kilka zastępów straży pożarnej. Dodatkowe posiłki wezwano z Hampshire i Isle of Wight. Część zajętego ogniem budynku uległa zawaleniu .

Lokalna policja poprosiła okolicznych mieszkańców, aby w miarę możliwości unikali otwartego obszaru w czasie trwania pożaru. Zobowiązano ich także do szczelnego zamknięcia okien i drzwi .

Bednarek nie wybiegnie na murawę. Mecz Southampton FC odbędzie się w innym terminie

Obie ekipy, które miały się skonfrontować dzisiaj wieczorem, walczą o powrót do Premier League . Southampton plasuje się obecnie na czwartej lokacie i do miejsca gwarantującego bezpośredni awans traci osiem punktów. Preston od play-offów dzielą cztery "oczka".

Jan Bednarek pozostaje piłkarzem "The Saints" od lata 2017 roku z przerwą na niespełna półroczne wypożyczenie do Aston Villi. Kontrakt reprezentanta Polski zachowuje ważność do końca przyszłego sezonu. W bieżącym cyklu 27-letni defensor rozegrał na niwie klubowej 35 spotkań i zdobył dwie bramki.