Zbigniew Boniek gościem Cafe Futbol

W najbliższym wydaniu Cafe Futbol tematów do rozmowy nie zabraknie. Gościem Przemysława Iwańczyka będzie prezes PZPN, Zbigniew Boniek. W programie połączymy się również z trenerami Arki Gdynia i Rakowa Częstochowa, Dariuszem Marcem oraz Markiem Papszunem. Transmisja Cafe Futbol od godziny 11 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl oraz w Interii.

W minionym tygodniu działo się sporo. Poznaliśmy półfinalistów Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, a na krajowym podwórku wyłoniliśmy finalistów Fortuna Pucharu Polski. Z najważniejszymi rozgrywkami w Europie pożegnał się Bayern Monachium, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego przegrał z Paris Saint-Germain za sprawą goli strzelonych na wyjeździe. Wielu ekspertów zadaje sobie pytanie, czy z Polakiem w składzie losy dwumeczu potoczyłyby się inaczej? Spekulacje trwają, co nie zmienia faktu, że pod koniec kwietnia o finał powalczą ekipy paryżanie z Manchesterem City oraz Chelsea z Realem Madryt.



W naszym studiu nie zabraknie dyskusji na temat Fortuna Pucharu Polski. Wiemy już, że 2 maja na stadionie w Lublinie zmierzą się zespoły Arki Gdynia oraz Rakowa Częstochowa. Z tej okazji połączymy się ze szkoleniowcami drużyn, którzy ocenią występ swoich podopiecznych w minionych półfinałach. Faworytami w meczu o trofeum są piłkarze trenera Papszuna, którzy występują klasę rozgrywkową wyżej. Nie zapominajmy, jednak, że w przeszłości Arka sprawiała już niespodzianki w finale.



Wizyta Zbigniewa Bońka w naszym studiu to niewątpliwie dobra okazja do dyskusji na temat końcówki sezonu. Jak ocenia formę reprezentacji przed mistrzostwami Europy oraz co z obecnością kibiców na trybunach? Czy są szansę na powrót kibiców na stadiony w końcówce sezonu, biorąc pod uwagę nadchodzący finał Ligi Europy w Gdańsku? To tylko część tematów, jakie porusza nasi eksperci w programie.

