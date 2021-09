Zapadła decyzja w sprawie Lewandowskiego? Są przecieki

- W oczach piłkarzy San Marino było widać strach. Sam trener przyznaje, że jego drużynę trudne zadanie. To dla nich "mission impossible". Potrzebny byłby może im Tom Cruise - przyznał Niedzielan, który mecz w San Marino obejrzy na żywo, podczas specjalnego łączenia. - Robert Lewandowski prawdopodobnie zacznie mecz od pierwszej minuty. To zła wiadomość dla naszych rywali - dodał.

Temat "Lewego" był obecny także podczas rozmowy w studiu, w którym gośćmi Przemysława Iwańczyka byli: Artur Wichniarek, Tomasz Hajto, Cezary Kowalski oraz Roman Kołtoń.



- Troszkę przejaskrawiając, Lewandowski zwolnił poprzedniego selekcjonera, zatrudnił tego. To tak żartem. Ewidentnie jednak "Lewy" jest za Sousą, co było widać w poprzednich spotkaniach. To jak pracował Lewandowski podczas Euro... Widać było odmianę względem tego, co oglądaliśmy pod koniec kadencji Jerzego Brzęczka - stwierdził Kowalski.



- Robert przy takim natłoku spotkań daje z siebie wszystko biegowo dla reprezentacji, a niektórzy po prostu przyjeżdżają i nie mogą dostosować się, pracując po 90 minut. Nawet gdy ktoś dostaje 20 minut, powinien wyjść i dawać z siebie wszystko pod względem fizycznym - docenił "Lewego" Tomasz Hajto, który wyróżnił za pracę także Adama Buksę, Kamila Glika i Przemysława Frankowskiego. - Gdy jeden lub dwóch zawodników nie biega, da się to zakryć. Jeśli znajdzie się takich pięciu, będzie to już niemożliwe - dodał.



