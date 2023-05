Szokująca prawda o sytuacji Lechii Gdańsk. Nowy prezes mówi o niej wprost. "Nie ma miękkiej gry"

Lechia na spadek pracowała od dobrych kilku miesięcy, a ten proces tylko się napędził w rundzie wiosennej. Katastrofalna gra i seryjnie przegrywane mecze musiały doprowadzić do najgorszego i tak stało się po porażce z Zaglębiem Lubin, która przypieczętowała los gdańskiego klubu, który po 15 latach musi pożegnać się przynajmniej na sezon z ekstraklasową piłką . To, że spadek nie jest wynikiem pecha czy niekorzystnego zbiegu okoliczności zauważa także nowy prezes.

To nie jest tylko tak, że sam sport odegrał rolę w tym spadku. Myślę, że na każdym szczeblu zarządzania klubem. Nie spadliśmy dlatego, że to był przypadek. Prawda jest taka, że zasłużyliśmy na to

Lechia Gdańsk. Ziemowit Deptuła o sytuacji w klubie: Po kilku dniach usłyszałem pytanie czy chce odejść

Deptuła przyznał także, że jego zdaniem nie tylko strona sportowa była powodem spadku Lechii, a wpływ na to miało przede wszystkim zaplecze i ogromne zamieszanie wokół klubu. " Brak spójnej koncepcji spowodował perturbacje w drużynie, zabrakło wspólnego ducha. Kwestia mentalna moim zdaniem najbardziej zaważyła na całej sytuacji. Propozycję z Lechii miałem 2-3 lata temu, wtedy jednak nieco niecenzuralnie odrzuciłem to zapytanie. Teraz uznałe, że pora na koniec spokoju i czas na wielkie wyzwanie . Ponad miesiąc, który jestem już w klubie pokazał, że tak rzeczywiście będzie. Wiem, na co się zdecydowałem" - powiedział.

Nowy prezes podzielił się także tym, co najbardziej go zaskoczyło w pierwszych dniach pracy nad morzem. To też idealnie pokazuje jak duży bałagan panował w Lechii już od dłuższego czasu i z jakim wyzwaniem będą zmuszone się zmierzyć nowe władze. "Trzy dni po wejściu do klubu zrobiliśmy szybkie rozeznanie i okazało się, że do końca sezonu nie mamy już zaplanowanych żadnych wpływów. Pieniądze od sponsorów czy z tytułu wypłaty od Ekstraklasy zdążyły już się rozejść. Zastałem moment, w którym ciężko sklejać pokrycie kosztów, które są bardzo duże. Usłyszałem wtedy nawet od jednego z menedżerów czy chcę już odejść. Ja jednak nie mam zamiaru się poddać, tutaj nie ma miękkiej gry" - tłumaczy Deptuła.