Zderzyliśmy się z innym sposobem szkolenia młodzieży. Przychodząc do klubu widziałem ogromne braki techniczno-taktyczne. Nie zgadzam się, że w akademiach priorytetem powinien być wynik, ich rolą powinno być przygotowanie piłkarza do pierwszego zespołu. Poziom CLJ nie jest wysoki, naprawdę łatwo byłoby ją wygrać grając prostymi środkami. Tylko pytanie co potem klubom z piłkarzy nauczonych tylko takiej gry? To ma bezpośrodni wpływ na poziom Ekstraklasy. Cieszy mnie wynik Lecha Poznań w Europie, ale to jest trzecie piętro

~ Wojciech Stawowy