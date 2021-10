Oglądaj Cafe Futbol przed zgrupowaniem reprezentacji Polski

Już w poniedziałek podopieczni Paulo Sousy rozpoczną przygotowania do najbliższych spotkań z San Marino i Albanią. Po obiecującym zgrupowaniu we wrześniu Biało-Czerwoni muszą zdobyć komplet punktów, by przybliżyć się do udziału w barażach o mundial. Trudniejszym spotkaniem z pewnością będzie wyjazdowy mecz w Tiranie i to właśnie w tym meczu może wyjaśnić się, kto zachowa szansę na wyjazd do Kataru w 2022 roku.

Znamy już powołania portugalskiego selekcjonera. Kontrowersje może budzić brak Sebastiana Szymańskiego, który obiecująco spisuje się w Dynamie Moskwa. Brakuje także piłkarzy z ekstraklasy. Czy to pokazuje słabość naszej rodzimej ligi? W specjalnym materiale Szymon Zaworski porównał powołania z krajowego podwórka ostatnich selekcjonerów oraz zapytał byłych trenerów Biało-Czerwonych o obecny stan rzeczy.



W programie na pewno nie zabraknie też krótkiego podsumowania ostatniej kolejki europejskich pucharów. Porażka Barcelony czy świetna dyspozycja Bayernu z Robertem Lewandowskim będą tematami do dyskusji w studiu. Nie zabraknie także wątku świetnie dysponowanej w Lidze Europy Legii Warszawa.

W niedzielnym programie pojawią się stali eksperci. Przy dyskusyjnym stole zasiądą Tomasz Hajto, Cezary Kowalski, Roman Kołtoń oraz dyrektor Akademii Legii Warszawa Jacek Zieliński.



Transmisja Cafe Futbol od godziny 11 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl i w Interii.