Okazałe zwycięstwo w meczu z San Marino powinno być dla reprezentacji Polski czystą formalnością.

Biorąc pod uwagę klasę rywala, selekcjoner "Biało-Czerwonych" Paulo Sousa może wykorzystać okazję, by dać odpocząć kilku kluczowym zawodnikom.

Andrzej Niedzielan poinformował jednak, że Robert Lewandowski zagra najprawdopodobniej w niedzielny wieczór od pierwszej minuty ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Swoje refleksje na temat składu naszej kadry przedstawił między innymi Tomasz Hajto.



- Z perspektywy byłego piłkarza powiem jedną rzecz. Na obronie dobrze jest grać cały czas. Masz wtedy automatyzmy i pamięć ruchową. Jedyne, co można zrobić, to odstawić Jana Bednarka, by troszkę do aktywować - przyznał Hajto, który wyraził także zaniepokojenie tym, że Bednarek stracił miejsce w pierwszym składzie ekipy Southampton.



Ważną kwestią jest także obsada naszej kadry w ataku.



- Skomentowałem parę meczów Adama Buksy w MLS i bardzo mi się tam podobał. Fakt, że obrona w tamtej lidze jest dużo słabsza niż choćby w PKO Ekstraklasie, ale widać, że przy dobrych warunkach fizycznych, Buksa ma także luz i swobodę. Z Albanią trochę mnie zawiódł, ale gola strzelił i wart jest kolejnej szansy - stwierdził natomiast Kowalski.



