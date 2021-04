- Wiele osób atakuje Zbigniewa Przesmyckiego, jednak nikt nie potrafi przytoczyć merytorycznych argumentów, czemu jego kadencja jest zła - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek w programie Cafe Futbol, odnosząc się do zamieszania wokół Kolegium Sędziów PZPN. Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl oraz w Interii.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Tak wybiera się trenerów w Polsce (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W dzisiejszym wydaniu programu Cafe Futbol, oprócz zagadnień związanych z Pucharem Polski, sporo uwagi poświęcono zamieszaniu wokół sędziów i potencjalnych zmianach w Polskim Związku Piłki Nożnej po zakończeniu kadencji Zbigniewa Bońka.



W ostatnim czasie pojawiło się sporo zarzutów wobec przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN - Zbigniewa Przesmyckiego. Najgłośniejszy był natomiast konflikt z - odsuniętym od prowadzania meczu Górnika Zabrze z Wisłą Kraków - Jarosławem Rynkiewiczem.



- Zbigniew Przesmycki jest zmęczony zamieszaniem wokół siebie. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że po zakończeniu obecnego sezonu zrezygnuje on ze swojego stanowiska. Na jego miejsce powołamy tymczasowego przewodniczącego, a właściwego wybierze nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - powiedział obecny prezes PZPN Zbigniew Boniek.



- Wiele osób atakuje Przesmyckiego, jednak nikt nie potrafi przytoczyć merytorycznych argumentów, czemu jego kadencja jest zła - dodał.



Na słowa Bońka odpowiedział ekspert "Prawdy Futbolu" Roman Kołtoń, który zauważył, że w Polsce jest mało sędziowskich autorytetów.



- Wiemy jak środowisko sędziowskie było zniszczone i zdemoralizowane po aferach korupcyjnych. Teraz ma problem z wykreowaniem nowego szefa sędziów - stwierdził Kołotń.



- Sędziowie robili i będą robić błędy. Mamy wielu młodych sędziów jak pan Myć czy pan Kuźba. Naszych sędziów cenni się również w Europie, co pokazuje przykład przykład arbitra Marciniaka - odpowiedział mu Boniek.





Zmiany w Polskim Związku Piłki Nożnej. Kto zastąpi Zbigniewa Bońka?

Reklama

Obecna kadencja jest ostatnią dla Zbigniewa Bońka w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Zmieniliśmy bardzo wiele rzeczy, choć jest jeszcze kilka kwestii do ogarnięcia. Chcemy, aby wszystko było jasne dla nowego prezesa i żeby on mógł już podejmować nowe decyzje. Jedną z nich na pewno będzie wybranie nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów - powiedział obecny prezes.



- Ważnym zagadnieniem jest to, czy kolejny prezes będzie kontynuował obecną drogę. Wiele się mówi, że szansę na wygraną ma także Cezary Kulesza, a to mogłoby oznaczać inny sposób prowadzenia związku - powiedział ekspert "Polsatu Sport" Cezary Kowalski.



Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl oraz w Interii.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!