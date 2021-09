Program rozpoczął się od pytań prowadzącego Bożydara Iwanowa o Jerzego Brzęczka - Chciałbym niedługo pojechać i z Jurkiem się kawy napić. Razem żeśmy sporo przeżyli, później się coś stało - odpowiedział były sternik polskiego futbolu.

- Miałem odwagę postawić na Brzęczka. Niestety pandemia, koronawirus, pewne dynamiki spowodowały napięcie społeczne i hejty. Wiele czynników spowodowało, że musiałem podjąć decyzję o zwolnieniu - dodał Boniek.

Cafe Futbol. Dogrywka w Polsatsport.pl i Interii

Cezary Kowalski, ekspert Polsat Sport, był ciekawy, czy doszło do prośby prezesa o rozmowę na linii Brzęczek - Lewandowski i czy była to jedna z przyczyn zwolnienia selekcjonera - Nie wysyłałem Brzęczka do Lewandowskiego. Nie ma co do tego wracać. W spadku zostawiłem trenera Paulo Souse. Jurka lubię i szanuje. Jakbym szukał dobrego trenera, będąc w roli prezesa klubu Ekstraklasy, nie wahałbym się tego zrobić - stwierdził wiceprezydent UEFA.

Cafe Futbol. Zbigniew Boniek zdradza, kiedy Paulo Sousa może zostać zwolniony

- Kontrakt z Paulo Sousą został tak skonstruowany, że jeśli nie zakwalifikuje się do mistrzostw świata, może zostać zwolniony bez żadnych konsekwencji finansowych. Nad nami ciąży jeden mecz, 10 minut z Słowacją. Jakbyśmy z nimi wygrali, to byśmy wyszli z grupy. Nie wiadomo co osiągnęlibyśmy później - skomentował kontrowersyjnie Boniek, po zmianie tematu na nowego trenera kadry narodowej.

Mocno nie zgodził się z tą teorią Tomasz Hajto - Sousa nie trafił z naszym przygotowaniem fizycznym zupełnie i źle ocenił wartość drużyny i indywidualności. Uważam, że się na tym znam, bo oglądam tę drużynę od dawna - poparł go między innymi Iwanow i Kowalski.