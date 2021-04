Cafe Futbol. Trenerzy z zaplecza Ekstraklasy gośćmi programu

Najbliższe wydanie Cafe Futbol skupi się na zmianach w sztabach szkoleniowych polskich klubów. Z tej okazji gośćmi Bożydara Iwanowa będą Adrian Stawski, Marek Gołębiewski oraz Dietmar Brehmer. Nie zabraknie również Romana Kołtonia z "Prawdy Futbolu". Transmisja w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka do zobaczenia także w Interii.

W niedzielnym programie będziemy gościć szkoleniowców, którzy jeszcze nie dawno prowadzili zespoły z Fortuna 1 Ligi. W studiu udział w dyskusji wezmą były trener Bytovii Bytów Adrian Stawski, były szkoleniowiec Odry Opole Dietmar Brehmer oraz opiekun Skry Częstochowa Marek Gołębiewski. Ich doświadczenia na zapleczu Ekstraklasy z pewnością będą punktem wyjściowym wielu dyskusji w studiu.

W minionym tygodniu na kilka dni przed klasykiem Lech - Legia z "Kolejorzem" pożegnał się Dariusz Żuraw. 48-letni trener został zwolniony z klubu, a w jego miejsce został zatrudniony Maciej Skorża. Czy decyzja o zmianie szkoleniowca w takiej fazie sezonu jest słuszna? Czy Żuraw, który wprowadził poznaniaków do Ligi Europy, zasłużenie został zwolniony? To niejedyne pytania, na które nasi eksperci postarają się znaleźć odpowiedź.

W programie zobaczymy także efekty pracy Szymona Zaworskiego, który udał się do Stężycy, by podejrzeć, jak sprawuje się tamtejsza drużyna. Radunia Stężyca, bo o niej mowa ma ambicje, by stać się drugim Hoffenheim. Wieś z województwa pomorskiego chce mieć drużynę, która z pomocą sponsora namiesza w zawodowym futbolu w Polsce.

Cafe Futbol w niedzielę od godziny 11:00