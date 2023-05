"Cafe Futbol". Trener Legii wprost: Raków był najlepszą drużyną w sezonie

U szczytu tabeli nie doszło do większych roszad - zresztą pierwsze cztery ekipy klasyfikacji wiedziały już dokładnie, na czym stoją. Raków Częstochowa już pewien czas temu wywalczył sobie mistrzostwo i możliwość walki o grę w Lidze Mistrzów, a Legia, Lech i Pogoń mogą przymierzać się do kwalifikacji Ligi Konferencji.

Kosta Runjaić o grze Legii Warszawa: Chyba nawet przerośliśmy oczekiwania

Kosta Runjaić: Raków zasłużenie wygrał ligę, musimy się dalej starać

"Jeśli ktoś zbyt wiele marzy, to może się z tego nie wybudzić. Marzenia to jedno, rzeczywistość to coś zupełnie innego. Tabela pokazuje siłę drużyny, byliśmy dziewięć punktów za Rakowem. Były momenty, w których zmniejszaliśmy ten dystans, przekraczaliśmy własne możliwości, dawaliśmy więcej, niż sto procent z siebie. Raków był jednak najlepszą drużyną w tym sezonie, zasłużenie wygrał w lidze - my musimy się dalej starać" - skwitował.