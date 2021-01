- Jerzy Brzęczek otrzymał prezent w postaci reprezentacji, bo tak naprawdę jako trener klubowy nie wygrał nic. Ze swojej pracy jednak się wywiązał – skomentował zwolnienie byłego selekcjonera reprezentacji Polski Tomasz Hajto w programie „Cafe Futbol”. Eksperci Polsatu Sport dyskutowali o obecnej sytuacji kadry.

Chociaż nic na to nie wskazywało, miniony tydzień wstrząsnął naszym piłkarskim środowiskiem. Nieoczekiwane zwolnienie Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera kadry wywołało gorącą dyskusję wśród ekspertów i kibiców.

- Zwolnienie nastąpiło nagle, dlatego było aż tyle spekulacji. Reprezentacja nie rozgrywała wówczas meczów, a zwolniony został trener, który doprowadził drużynę do mistrzostw Europy i to było największym zaskoczeniem dla wszystkich - stwierdził ekspert dzisiejszego programu Jerzy Engel.

Do nagłej decyzji Bońka odniósł się również dziennikarz "Prawdy Futbolu" Roman Kołtoń.

- Myślę, że nie była to łatwa decyzja. Zbigniew Boniek musiał się przyznać do błędu. Prezes PZPN-u przeszarżował w 2018 roku i gdyby tak nie było to Brzęczek pracowałby dalej. Boniek musiał mieć bardzo poważne przemyślenia w stosunku do pracy byłego już selekcjonera - stwierdził Kołtoń.

- Ważna była kwestia komunikacji z drużyną, Brzęczek miał z nią problem, co zostało powiedziane podczas konferencji. Boniek nie chce natomiast odejść jako przegrany i chce odnieść zwycięstwo na koniec swojej kadencji, odnosząc jakiś sukces na Euro - dodał.

Według Tomasza Hajty fakt, że Brzęczek prowadził reprezentację był dla niego prezentem.

- Brzęczek otrzymał prezent w postaci objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski, bo tak naprawdę jako trener klubowy nie wygrał nic. Ze swojej pracy jednak się wywiązał. Boli mnie tylko to, że jak pojawią się jakieś problemy to zawsze obwinia się trenera, a nie piłkarzy - skomentował sytuację Hajto.

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został natomiast Paulo Sousa.

- Pytałem się piłkarzy, z którymi grałem co o nim sądzą. Mówią, że Sousa umiał pożartować i był fajnym kompanem. Uważam, że wybraliśmy trenera, na którego nas obecnie stać. Sousa jest jednak szkoleniowcem, który coś wygrał i osiągnął - powiedział Hajto.

- Sousa jest o wiele lepszym i bardziej doświadczonym trenerem, niż polscy szkoleniowcy. Stoi za nim również bardzo dobra szkoła trenerska - odpowiedział Engel.

