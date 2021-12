- Paulo Sousa ma jasno skonstruowany kontrakt. Pracuje do momentu, w którym Polska uczestniczy w walce o mundial. Ostateczna data obowiązywania umowy to listopad/grudzień 2022 roku, czyli koniec mistrzostw świata w Katarze. Jeśli Polska nie byłaby w barażach kontrakt byłby zamknięty do końca 2021 roku, jeśli przegramy baraże to umowa wygaśnie w marcu. Sousa będzie na pewno pracować do końca marca - wyjaśnił Roman Kołtoń.

Cafe Futbol. Fortuna I Liga. Leszek Ojrzyński trenerem Korony Kielce

Nieco wcześniej trener Leszek Ojrzyński opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na powrót do "trenerki" i ujawnił okoliczności zatrudnienia go przez Koronę Kielce . Wszyscy goście omówili specyfikę rozgrywek Fortuna 1. Ligi i aktualną sytuację na zapleczu PKO Ekstraklasy.

- Paulo Sousa nie zostanie teraz trenerem Flamengo, bo ta drużynie nie może być bez trenera do kwietnia, uczestniczy w różnych zmaganiach już wcześniej. Sousa i prezes PZPN Cezary Kulesza nie widzieli się od marca, to jest bardzo długi czas. Kulesza na ostatnim spotkaniu chciał dowiedzieć się od Sousy, jakie są największe bolączki kadry dotyczące barażów - zakończył ekspert Polsatu.