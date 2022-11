"Cafe Futbol" przed mundialem. Kołtoń: Zmiana warty w kadrze jest konieczna

"Cafe Futbol". Tomasz Łapiński: Jakub Kiwior to dziś numer jeden w obronie reprezentacji

"Nie wygląda to najlepiej, ale na szczęście jeszcze trochę czasu zostało. Dobrze że Michniewicz powołał szeroką kadrę" - stwierdził Maciej Żurawski w kontekście m.in. faktu, że ostatni Kamil Glik oraz Jan Bednarek siedzą w swoich klubach na ławce. "Nie podchodziłbym do tego jednak pesymistycznie, myślę, że trener zna wartość poszczególnych zawodników. Koncentracja przed meczami na mundial też jest inna, ważne, że mimo wszystko są jakieś minuty na boisku u tych piłkarzy" - dodał.

Tomasz Łapiński chwalił mocno wspomnianego Jakuba Kiwiora. "Na dziś to jest numer jeden (w obronie - dop. red.). Gra cały czas, prezentuje dobrą dyspozycję" - orzekł, dodając jednak, że ogólna sytuacja w defensywie jest zła. "Może to jest sygnał, by zacząć się przymierzać do zmiany warty. Kamil Glik ma swoje lata..." - rozważał.

"Glik, jeśli będzie zdrowy, to na mundialu zagra na sto procent. Zmiana warty jest konieczna, ale nie dokona się jej w meczu z Meksykiem na mistrzostwach" - zripostował Roman Kołtoń. "Dobrze, że Kamil usiadł na ławce rezerwowych, bo była niepewność co do kontuzji uda, ile to trwa, jak on się leczy. Jeśli jednak jest w protokole meczowym, to oznacza, że jest już w normalnym trybie treningowym" - zauważył ekspert.