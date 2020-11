W najbliższym Cafe Futbol skupimy się na listopadowych meczach reprezentacji Polski. Na kilka godzin przed spotkaniem z Włochami Przemysław Iwańczyk w towarzystwie stałych ekspertów omówi formę "Biało-Czerwonych". Transmisja w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywkę można zobaczyć także w Interii.

Po dobrych występach polskiej kadry w październiku, przyszedł czas na najważniejsze rozstrzygnięcia w listopadzie. W środę Polska pokonała Ukrainę 2-0 w spotkaniu towarzyskim, jednak to dwa nadchodzące mecze są najważniejsze. Najpierw piłkarze Jerzego Brzęczka zmierzą się z Włochami, a na zakończenie zgrupowania zagrają z Holandią. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie Ligi Narodów i udział w turnieju finałowym.

Czy rzeczywiście reprezentacja ma szansę na wygranie grupy? Warunkiem takiego scenariusza jest co najmniej uniknięcie porażek. Forma piłkarzy Brzęczka jest lekką niewiadomą, ponieważ w towarzyskim meczu z Ukrainą zagrało wielu zmienników, a najważniejsi piłkarze oglądali mecz z trybun. Ponadto dyspozycja, tych co zagrali nie była najlepsza, mimo wygranej 2-0.

Pierwszy mecz z Italią zakończył się bezbramkowym remisem. Czy tym razem będzie inaczej? Na to pytanie będzie próbował odpowiedzieć Bożydar Iwanow, który jest już w Reggio nell'Emilia, by skomentować wieczorny mecz kadry. Oprócz łączenia z naszym komentatorem, nie zabraknie gorących dyskusji w studiu. Zadbają o to stali eksperci Tomasz Hajto, Cezary Kowalski i Roman Kołtoń.

Transmisja Cafe Futbol od godziny 11 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:20 na Polsatsport.pl oraz w Interii.

