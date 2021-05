Spotkanie Manchesteru City z Chelsea wyłoniło najlepszą drużynę kończącego się sezonu Ligi Mistrzów. "The Citizens" jeszcze nigdy w historii nie sięgnęli po to trofeum. Z kolei "The Blues" sięgali po to trofeum w 2012 roku. Jak się okazało podopieczni Pepa Guardioli na triumf w Champions League będą musieli jeszcze trochę poczekać, gdyż przegrali w wielkim finale 0:1.

W minioną środę największy sukces w historii klubu odniósł Villarreal. Hiszpańska drużyna po serii rzutów karnych pokonała w finale Ligi Europy Manchester United. Kolejny triumf może dopisać do swojego CV Unai Emery, który po raz czwarty zdobył to trofeum.

Już 1 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją w pierwszym towarzyskim meczu przed mistrzostwami Europy. w Cafe Futbol połączymy się przez Skype'a z Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem. Ponadto porozmawiamy również z Jakubem Kwiatkowskim i Aleksandrą Dulkiewicz.

Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Cezary Kowalski, Roman Kołtoń, Tomasz Łapiński oraz Jerzy Engel.

Cafe Futbol od godziny 11:00 w Polsacie Sport Extra i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl oraz w Interii.