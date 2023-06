"Cafe Futbol". "Nigdy Więcej" złożyło donos na Marciniaka? Prezes wyjaśnia

Szymon Marciniak po tym, jak w grudniu ubiegłego roku poprowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Katarze, otrzymał kolejną wielką szansę w swojej sędziowskiej karierze. Jakiś czas temu został on wyznaczony na arbitra głównego finału Ligi Mistrzów, który zbliża się już naprawdę wielkimi krokami.

Tu pojawiło się jednak pewne zamieszanie. 29 maja Marciniak wystąpił na konferencji "Everest" w Katowicach. Spotkanie to nastawione było na kwestie biznesowe, natomiast jego współorganizatorem był jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Szymon Marciniak na konferencji "Everest". Zareagowały "Nigdy Więcej" i... UEFA

Ten fakt zwrócił uwagę Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" , które zaapelowało do sędziego o "zdystansowanie się od skrajnie prawicowych działań". 42-latek faktycznie przesłał potem do organizacji list , w którym stwierdził m.in., że "zawsze odcina się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji".

Niemniej sprawą zainteresowała się też UEFA i wygląda na to, że była ona o krok od podjęcia decyzji o odsunięciu Marciniaka od pracy przy finale LM. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło, natomiast zamęt był tu ogromny. W przekazie medialnym pierwotnie pojawił się wątek, jakoby "Nigdy Więcej" złożyło bezpośredni donos do UEFA ws. arbitra. Pojawiło się jednak już oficjalne zaprzeczenie tym doniesieniom.