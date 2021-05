- Nie jestem zaskoczony, że w finale Ligi Mistrzów zagrają Manchester City z Chelsea. Od wielu lat widzimy jak rozwija się liga angielska i jak dobrze jest skonstruowana. Są to najlepiej zarządzane kluby na świecie, posiadające dodatkowo bardzo duże budżety - powiedział Jerzy Engel o finałowej parze rozgrywek Champions League w programie Cafe Futbol. Eksperci zgromadzeni w studiu odnieśli się również do debiutu Nicoli Zalewskiego. Transmisja Cafe Futbol od godziny 11 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl oraz w Interii.

Do zakończenia rozgrywek Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy pozostały już tylko mecze finałowe! W Champions League będziemy świadkami angielskiego starcia, w którym Chelsea zmierzy się z Manchesterem City.

- Nie jestem zaskoczony takim stanem rzeczy. Od wielu lat widzimy jak rozwija się liga angielska i jak dobrze jest skonstruowana. Są to najlepiej zarządzane kluby na świecie, posiadające dodatkowo bardzo duże budżety. Także wartość piłkarzy, którzy grają w Premier League jest nieporównywalnie większa do innych lig - powiedział Jerzy Engel w programie Cafe Futbol.



- Prawda jest taka, że Josep Guardiola i Juergen Klopp pokazują palcem i są w stanie sprowadzić każdego piłkarza świata. Liga angielska jest również bardzo wymagająca. W Premier League trzeba grać pełne 90 minut i zawsze pozostawać skoncentrowanym do końca - dodał.

- Kiedyś różnice pomiędzy ligami były o wiele mniejsze. Teraz wszystko jest inaczej i bardziej zależy od finansów - stwierdził Dariusz Gęsior.



W finale Ligi Europy zmierzą się natomiast Manchester United z Villarreal. W półfinale "Czerwone Diabły" wyeliminowały AS Romę, w której wystąpił Nicola Zalewski. Debiutant trafił do siatki po odbiciu piłki przez Alexa Tellesa, lecz finalnie bramka została zaliczona jako samobójcza.



- Nie sądziłem, że to rewanżowe starcie Romy z Manchesterem może być emocjonujące, ale jednak boiskowa rzeczywistość okazała się inna. W spotkaniu padło dużo bramek i z polskiej perspektywy bardzo ciekawy był rzecz jasna debiut Zalewskiego, choć oczywiście wpływ miały na to również kontuzje innych piłkarzy - powiedział ekspert Polsatu Sport oraz Prawdy Futbolu Roman Kołtoń.

- Być może Roma zdecyduje się na jego wypożyczenie, co jest często praktykowane przez włoskie kluby. Warto tu przytoczyć przykład Piotra Zielińskiego, który nie miał szans na grę w Udinese, lecz wypożyczenie do Empoli bardzo mocno go wypromowało. Póki co zdecydowanie za wcześnie jest jednak mówić o Zalewskim w kadrze - dodał.



Transmisja Cafe Futbol od godziny 11 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl.