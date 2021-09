Oglądaj Dogrywkę "Cafe Futbol" tutaj!





- Posiadam uprawnienia UEFA PRO, zobaczę jakie będę miał propozycję, jeśli znajdzie się odważny prezes, to jestem gotowy. Dla mnie trenera, który nie był wielkim graczem, praca asystenta jest lepszą opcją, niż zaczynanie od głównego szkoleniowca w niższych ligach - opowiedział o swojej dotychczasowej karierze Grzegorz Kurdziel, były asystent głównego szkoleniowca w ekipach Cracovii i Jagiellonii.

Oprócz specjalisty od szkolenia bramkarzy Grzegorza Kurdziela, gośćmi Cafe Futbol byli trener Grzegorz Kurdziel, w przeszłości pracujący między innymi z bramkarzami Wisły Kraków oraz stali eksperci Polsatu Sport - Radosław Majewski, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski.

Cafe Futbol. Tomasz Hajto przeciwnikiem przekładania meczów ligowych

- Na sukces zespołu musi pracować sztab ludzi. Spędziłem ostatnio dwie godziny z trenerem Michniewiczem i miałem okazję podpatrzeć ich działania. Nie sądzę, żeby była duża rotacja w składzie ekipy ze stolicy na kolejne ich mecze. Legia ma bardzo mały margines błędu, żeby obronić mistrzostwo Polski - ocenił Kurdziel.

- Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby w Bundeslidze przekładano mecze, bo ktoś walczył w eliminacjach do pucharów. W Polsce robimy to już w trzeciej kolejce. Moja teoria jest taka, że lepiej grać co trzy dni, nie przekładać, grać tym samym składem - stwierdził Tomasz Hajto, przeciwnik przekładania meczów ligowych, z powodu gry danej drużyny w europejskich pucharach.

