Zdaniem gości programu Cafe Futbol, miniony rok nie był w pełni udany dla reprezentacji Polski. Byli selekcjonerzy - Jerzy Engel i Andrzej Strejlau krytycznie podchodzili do oceny pracy Paulo Sousy.



- Wyniki mówią, że popełniono więcej błędów, niż podjęto skutecznych decyzji. Tych "grzechów" było dużo. Wygrać tylko z trzema przeciwnikami i to takimi, z którymi wygrywamy zawsze - z San Marino, Andorią i Albanią, to za mało. Trener sam przyznał, że popełnił błędy w meczu z Węgrami - komentował Jerzy Engel.

- Dla Paulo Sousy jest jednak nadzieja. Jeśli wygramy dwa mecze barażowe, to wszystko złe pójdzie w niepamięć - dodał.



- Trzeba jednak wygrać z Rosją na ich terenie, co jeszcze nigdy nam się nie udało - zauważył Andrzej Strejlau.



Reklama

Cafe Futbol. Jerzy Engel: Paulo Sousa to nie jest czarodziej

Mieszane uczucia, co do minionych 12 miesięcy w wykonaniu kadry miał też Roman Kołtoń.

- Rok 2021 to rok turbulencji. Nie wymyślilibyśmy takiego scenariusza - ocenił dziennikarz "Prawdy Futbolu".



Czytaj także - Paulo Sousa odrzucił trenera z Polski

Kołtoń stwierdził też, że kadra Paulo Sousy nie gwarantuje takiej stabilności, co drużyna Adama Nawałki.



- U Nawałki było jasno określone, czego się spodziewać. Podobało mi się zdanie trenera Engela: Sousa to nie jest czarodziej. On próbował czarować, inną taktyką, innymi personaliami. Ostatecznie nie przyniosło to rezultatu na Euro - powiedział Kołtoń.