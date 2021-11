RB Lipsk przegrywa z Bayerem Leverkusen 1-3 w Bundeslidze. WIDEO WIDEO |

W spotkaniu 13. kolejki niemieckiej Bundesligi, które rozegrane zostało 28 listopada, drużyna RB Lipsk przegrała z Bayerem Leverkusen 1-3 (0-2). Pojedynek odbył się na Red Bull Arena w Lipsku.

Szczęście uśmiechnęło się do piłkarzy Bayeru Leverkusen w 21. minucie spotkania, gdy Florian Wirtz strzelił pierwszego gola. Asystę zanotował Exequiel Palacios.

Zespół gospodarzy ruszył do ataku, żeby jak najszybciej odrobić stratę. Sytuację wykorzystała drużyna Bayeru Leverkusen, zdobywając kolejną bramkę. W 34. minucie skutecznym uderzeniem popisał się Moussa Diaby. Bramka padła po podaniu Jonathana Taha.



W 38. minucie arbiter ukarał kartką Emila Forsberga, zawodnika RB Lipsk. W 43. minucie Brian Adjei zastąpił Dominika Szoboszlaiego. Do końca pierwszej połowy żadnej z drużyn nie udało się zmienić wyniku meczu.



Trener Bayeru Leverkusen postanowił bronić wyniku. W 62. minucie postawił na defensywę. Za napastnika Patrika Schicka wszedł Odilon Kossounou, typowy obrońca, który miał pomóc swojej drużynie obronić wynik. Trener okazał się dobrym strategiem, jego decyzja pozwoliła drużynie ”Aptekarz” utrzymać prowadzenie. Mimo postawienia na obronę drużynie ”Aptekarz” udało się strzelić gola i wygrać. W tej samej minucie w zespole ”Aptekarz” doszło do zmiany. Charles Aranguiz wszedł za Amine'a Adlego.



Piłkarze gospodarzy odpowiedzieli strzeleniem gola. W tej samej minucie bramkę kontaktową zdobył André Silva. Asystę przy golu zanotował Christopher Nkunku.

Prawie natychmiast Jeremie Agyekum wywołał eksplozję radości wśród kibiców ”Aptekarz”, zdobywając kolejną bramkę w 64. minucie starcia. Przy strzeleniu gola asystę zaliczył Moussa Diaby.



Między 73. a 88. minutą, boisko opuścili piłkarze RB Lipsk: Konrad Laimer, Kevin Kampl, Lukas Klostermann, Emil Forsberg, na ich miejsce weszli: Benjamin Henrichs, Tyler Adams, Solomon Owusu, Amadou Haïdara. Także w drużynie przeciwnej trener zarządził roszady na boisku, miejsce Roberta Andricha, Floriana Wirtza, Moussy Diaby zajęli: Kerem Demi