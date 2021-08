Bundesliga. Popis gwiazdora! Borussia gromi w pierwszym meczu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Co to był za mecz! Po bardzo dobrym spotkaniu Borussia Dortmund pokonała Eintracht Frankfurt 5-2. Z znakomitej strony pokazał się Erling Haaland, który zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Norweg póki co wyprzedza Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzeleckiej.