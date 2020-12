FIFA The Best 2020. Robert Lewandowski Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jeżeli Robert Lewandowski zostanie ogłoszony najlepszym piłkarzem świata 2020 roku, to będzie pierwszym Polakiem w historii, który wygrał plebiscyt FIFA The Best.