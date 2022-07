Nie jest tajemnicą, że Bayern bardzo niechętnie zgodził się na transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony . Jeszcze kilka tygodni temu Oliver Kahn stanowczo wykluczał, że Polak opuści klub. "Fakty są takie: on ma kontrakt i go wypełni. Basta!" - deklarował prezes "Bawarczyków" w rozmowie z "BR24Sport". "Umowa Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Robert będzie grał dla nas do tego czasu" - dodawał.

Jak już wiadomo, musiał zmienić stanowisko, wszak - mimo jego zapewnień - "Lewy" opuścił Monachium i rozpoczął treningi z "Dumą Katalonii" . To, według niemieckiego trenera Felixa Magatha, początek problemów Bayernu.

Felix Magath nie jest optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Bayernu bez Lewandowskiego. Wieszczy problemy

Magath trenował Bayern w latach 2004-2007. I to z sukcesami, zdobył bowiem z drużyną dwa mistrzostwa kraju. Teraz wypowiedział się o przyszłości klubu bez Lewandowskiego w składzie. Jego zdaniem ta wcale nie rysuje się optymistycznie.

Jeśli chodzi o samo rozstanie z Lewandowskim, to była to właściwa decyzja. Natomiast mam wrażenie, że nie wszyscy jeszcze rozumieją, co to wszystko oznacza - zaczął swoją wypowiedź dla "Sky Sports".

Dodał, że dopiero teraz rozpoczną się prawdziwe problemy. Jego zdaniem monachijczycy nie mają bowiem pomysłu na to, jak zaadaptować się do gry bez Polaka w ataku. "Bayern był stworzony dla Lewandowskiego, a on był stworzony dla Bayernu. Dlatego to małżeństwo było tak idealne i harmonijne. Teraz klub musi wdrożyć w życie nowy plan i według mnie to wcale nie będzie takie łatwe" - stwierdził.

Zdjęcie Felix Magath / AFP/JOHN MACDOUGALL / AFP