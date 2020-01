Robert Lewandowski traci do Ciro Immobile już trzy gole i sześć punktów w klasyfikacji „Złotego buta”, szeregującej najlepszych strzelców lig Europy. Napastnik Lazio Rzym zwiększył przewagę nad resztą stawki. To efekt hat-tricka, jakiego ustrzelił w miniony weekend.

Immobile zdobył w bieżącym sezonie 23 gole w 19 występach. Aż dziewięć z nich padło z rzutów karnych. O trzy trafienia mniej mają snajperzy z Bundesligi - Robert Lewandowski (Bayern Monachium) i Timo Werner (RB Lipsk).

Wszyscy trzej wpisali się na listę strzelców w ostatniej kolejce. Trzykrotnie uczynił to Immobile, przyczyniając się do zwycięstwa 5-1 nad Sampdorią Genua. Dwa raz bramkarza rywali pokonał Werner (domowe 3-1 z Unionem Berlin). Tylko raz piłkę do siatki skierował "Lewy" - strzałem z rzutu karnego dołożył cegiełkę do wyjazdowego triumfu 4-0 nad Herthą Berlin.

Przypomnijmy, że o kolejności w rankingu decydują punkty. Nie są one tożsame z liczbą zdobytych goli. Bramki są mnożone przez współczynnik, odzwierciedlający poziom trudności rozgrywek. Trafiania z pięciu czołowych lig Europy - hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej - mnożone są przez dwa.

Aktualna klasyfikacja "Złotego buta"

1. Ciro Immobile (Lazio Rzym) - 23 goli (46 pkt)

2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 20 goli (40)

3. Timo Werner (RB Lipsk) - 20 goli (40)

4. Jamie Vardy (Leicester City) - 17 goli (34)

5. Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn) - 16 goli (32)

6. Sergio Aguero (Manchester City) - 15 goli (30)

7. Leo Messi (FC Barcelona) - 14 goli (28)

8. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 14 goli (28)

9. Romelu Lukaku (Inter Mediolan) - 14 goli (28)

10. Marcus Rashford (Manchester United) - 14 goli (28)

11. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC) - 14 goli (28)

12. Danny Ings (Southampton FC) - 14 goli (28)

UKi