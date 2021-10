Złe wieści dla Lewandowskiego? Trener Bayernu ujawnia

- Mam się dobrze. Jest okej, poza tym, co wydarzyło się w środę (Bayern przegrał wówczas 0-5 z Borussią Moenchengladbach w Pucharze Niemiec - przyp. red). Mam nadzieję, że we wtorek w meczu Ligi Mistrzów wrócę na ławkę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - przyznał Nagelsmann.



Porażkę swojej drużyny w Pucharze Niemiec szkoleniowiec Bayernu musiał oglądać we własnym domu, co mogło być uciążliwe dla jego sąsiadów.

- Dużo krzyczałem, ale moi sąsiedzi wiedzieli, że gramy mecz - stwierdził 34-latek.



Union Berlin - Bayern Monachium. Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce?

Podczas konferencji prasowej Nagelsmann zasiał nieco wątpliwości w serach polskich fanów. Niewykluczone, że Robert Lewandowski rozpocznie mecz z Unionem Berlin na ławce. Szkoleniowiec Bayernu zapowiedział bowiem rotacje w wyjściowym składzie.



- Niezależnie od wyniku środowego meczu rozważam rotacje. Ale nie wyślę nikogo na ławkę z powodu złego wyniku. Wszyscy zagraliśmy źle, z wyjątkiem Manuela Neuera - wyjawił Nagelsmann.



