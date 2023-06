"Zemsta" za Roberta Lewandowskiego? To znowu się dzieje, machina ruszyła

Bayern Monachium ma za sobą absolutnie przedziwny sezon - drużyna z Allianz Arena nie zdołała wywalczyć trofeów w Lidze Mistrzów czy Pucharze Niemiec, a jeśli mowa o krajowym mistrzostwie, to naprawdę niewiele brakowało, by trafiło ono nie do "Die Roten", a do Borussii Dortmund.

Bayern Monachium "rozpycha się" na rynku. Dwa hity już za nim

Zespół ze stolicy Bawarii już teraz - jeszcze przed początkiem lipca - jest po dwóch dużych transferach, które co więcej były... całkowicie darmowe. Szeregi drużyny zdołali zasilić bowiem Konrad Laimer (poprzednio RB Lipsk) oraz Raphael Guerreiro (ex-Borussia Dortmund, co wydaje się być szczególnie interesujące).

49-latek pierwotnie chciał bowiem sprowadzić Declana Rice'a, natomiast gwiazdor West Ham United zdaje się być bliżej pozostania w Anglii, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzki do Manchesteru i dołączenia do tamtejszego City. Dla Bayernu może to być jednak przy tym niezła okazja do zakontraktowania niechcianego już podobno na Etihad Kalvina Phillipsa, ale... to nie wszystko.