- Menadżerowi 1000-lecia puściły nerwy. To było do przewidzenia... - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych Zbigniew Boniek. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, odniósł się do słów Cezarego Kucharskiego dotyczących końca współpracy z Robertem Lewandowskim. Na odpowiedź samego zainteresowanego nie trzeba było czekać długo.

Nie milkną echa wypowiedzi Cezarego Kucharskiego dotyczącej zakończenia współpracy z Robertem Lewandowskim. Były agent piłkarza wyznał, że powodem takiej decyzji były żądania "Lewego".



Kucharski stwierdził, że reprezentant Polski chciał otrzymać od niego część prowizji po podpisaniu nowej umowy z Bayernem. Agent piłkarza nie zgodził się, a "Lewy" miał wtedy poinformować go, że nie chce dalej z nim pracować.

Słowa Kucharskiego wywołały skrajne opinie w świecie piłkarskich mediów.

Jeden z komentarzy zamieścił Zbigniew Boniek: "Menadżerowi 1000-lecia puściły nerwy. To było do przewidzenia..."