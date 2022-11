Zawodnik Bayernu gotowy do zmiany klubu. Zaznaczył jeden warunek

Benjamin Pavard w 2019 roku opuścił Stuttgart, w którym był zazwyczaj środkowym obrońcą. Przeszedł do Bayernu. Dla klubu z Monachium wystąpił w 140 meczach. W 106 z nich był prawym defensorem, a w 31 został wystawiony jako stoper. Teraz chce już na stałe wrócić do dawnej roli. Wydaje się, że stanie się to w innym miejscu niż stolica Bawarii.