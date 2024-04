Zaskakujący plan Xabiego Alonso. Największy sukces w karierze, a potem taki ruch

Xabi Alonso dokonał wielkiej rzeczy. Doprowadził bowiem Bayer Leverkusen do historycznego, bo pierwszego mistrzostwa Niemiec. Hiszpan zrobił to w wielkim stylu, ponieważ jego podopieczni jeszcze nie zaznali porażki w tym sezonie i to w żadnych rozgrywkach. "Aptekarze" mają także szanse na inne trofea, a w mediach już trwają spekulacje, co dalej z tak dobrym trenerem.